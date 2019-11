Ekoviri augulised prügikonteinerid nörritavad Puru elanikke

Korteriühistu Kadri 5 esimees Zoja Jelissejenkova rääkis, et on juba rohkem kui aasta aega pöördunud mitmete ametite poole, et nende maja juures olev auguline prügikonteiner uuega asendataks, kuid seni tulutult.

"Selle tagajärjel ei kannata mitte ainult esteetika, vaid eelkõige hügieen: prügi pudeneb läbi aukude maha, kassid ja linnud tassivad seda laiali," loetles ta. "Pöördusime meie maja haldava firma Ahtme Maja kaudu Ekoviri töötajate poole, teavitasime sellest linnavõime, ent mitte miski ei ole muutunud. Ma ei mäleta, et kas või kordki kõikide nende aastate jooksul meie konteinerit pestud oleks − siis laguneb see vist üldse laiali..."

Ta lisas, et vastuseks kõikidele oma kaebustele on ta kuulnud vaid üht: ostke uus konteiner ise. Kuid esiteks on see kallis: nende majas on vähe kortereid ning põhiliselt elavad neis vähekindlustatud eakad inimesed. Teiseks, isegi kui rihma pingutada ja uus konteiner soetada, siis kus on garantii, et prügi ära viivad autojuhid sellesse säästvalt suhtuvad? Majaelanikud näevad pidevalt, kuidas konteinerid pärast tühjendamist tagasi maha loobitakse...

Probleem on kõigile teada

Ahtme Maja juhataja Veera Leontjeva kinnitas, et probleem on selles linnaosas tõesti olemas ning mitte ainult eelnimetatud majal − vanu konteinereid võib linnatänavail näha palju.

"Elanike palvel oleme ka meie teenindava firma operaatoreid sellest korduvalt teavitanud, saatnud neile fotosid ja saanud vastuseks lubadusi vajalikke meetmeid rakendada, kuid peaaegu mitte midagi pole muutunud," sõnas ta. "Mõned aastad tagasi võitis Ekovir linna korraldatud hanke ning näiteks Kadri 5. ja Jaaniku 30. maja juures olevad konteinerid olid juba siis pehmelt öeldes oma aja ära elanud... Inimesed maksavad eeskujulikult renditasu ning ehkki see pole suur − 1-5 eurot korteri pealt olenevalt korteri suurusest −, on neil õigus arvestada, et omanikud oma asjade eest ka hoolt kannavad."

Abilinnapea Ahtme linnaosas Tiit Lillemets ütles, et sai sellest probleemist teada möödunud nädala lõpus. "Nende küsimustega tegeleb Kohtla-Järve linnavalitsuses keskkonna vanemspetsialist Kersti Juuse. Ta oli puhkusel, aga kui ta tööle tuleb, siis hakkame temaga selle küsimusega tegelema."

Lubadus: uude aastasse uute konteineritega

Ekoviri juht Jevgeni Makarov ütles, et probleem on neile teada, kaebusi linnaelanikelt aeg-ajalt tuleb ning võimalust mööda püüab ta neile reageerida. Praegugi käib mitmete konteinerite taastamine ning lähiajal on plaanis ka auke täis konteinerite asendamine uutega.

"Tuleva aasta alguseks vahetame neist enamiku välja," lubas ta. "Juhin seda ettevõtet alates juulikuust ning varasema kohta ei oska ma midagi öelda, kuid praegu seda tööd tehakse ja tulevikus ka jätkatakse. Ise ma revisjoni teinud ei ole, kuid tean, et üsna suur hulk konteinereid vajab taastamist või väljavahetamist. Kui keegi soovib ise konteineri muretseda, siis meie vaid tervitame seda soovi, kuna see on kasulik eelkõige majaelanikele endile. Tehtud kulutused tasuvad end ära, kuna tänapäeva plastkonteinerid peavad vastu vähemalt viis aastat. Konteineri rentimine, isegi kui renditasu pole kõrge, tuleb kokkuvõttes kallim."