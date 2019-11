Narva tahab peatänava põnevamaks disainida

Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti peaarhitekt Ivan Sergejev (pildil) tunnistas, et midagi väga mastaapset linn maanteega teha ei saa, kuna juba varem remonditi ära maantee asfaltkate ja rajati kergliiklusteed ning praeguseks on käivitatud ka eraldi projekt tänavavalgustuse uuendamiseks. "Selles keerulisus seisnebki − kuidas kujundada uue konkursi tingimused. Meil on tegemist juba olemasoleva keskkonnaga ning me lihtsalt püüame sellele veidi köitvamat ilmet anda."

Ta rõhutas, et ettevalmistamisel olev Tallinna maantee ümberkujundamise konkurss hakkab tuginema juba väljatöötatud Narva ringristmiku ümberehitamise projektile. See Paul Kerese väljakul paiknev transpordisõlm tehakse riiklikult finantseeritud projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" raames ümber niinimetatud turboristmikuks. Projekti maksumus on ligikaudu 11 miljonit eurot ning see hõlmab endas ligikaudu 3,5 kilomeetri ulatuses Narva transiitteede kapitaalset uuendamist. Tööd viiakse ellu aastatel 2020-2021, ehkki algul olid need plaanis ära teha aastatel 2018-2019.