Jõhvi Pargi keskuse avapeol esineb Rootsi popbänd Secret Service

Üle 20 000 ruutmeetri suurune keskus, kus hakkab tegutsema üle 60 kaupluse ja teenuseosutaja, avab uksed 29. novembril kell 14. Keskuse parklasse paigaldataval laval kell 17 algaval kontserdil astuvad esmalt üles üks Eesti menukamaid bände Põhja-Tallinn ja Venemaa bänd Da Gudda Jazz. Secret Service, kelle tuntumad hitid on "Oh, Susie" (eestikeelne versioon "Saatus"), "Flash In The Night", alustab esinemist kell 19.45.