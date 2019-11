Jõhvis on plaanis avada rahvusvaheline infotehnoloogiakool

Prantsusmaal loodud standardi School42 järgi asutatavas koolis ei ole kohapeal õpetajaid. Programmeerimisoskusi õpetab Pariisis tegutsev meeskond. Õpilastele kindlustatakse Jõhvis õppekoht koos vajaliku tarkvaraga arvutiga ning vajaduse korral ka majutuskoht samas hoones.

Eestis School42 litsentsi omava sihtasutuse Tuleviku Kool nõukogu esimehe Marek Kiisa sõnul aitaks tulevane õppeasutus leevendada vajadust tipptasemel IT-inimeste järele ning vormiks nutikatest noortest, kes julgevad unistada suurelt, IT-talendid.

Jõhvi42 projekti koordineeriv Dainis Hirv märkis, et kooli käivitamiseks on vaja kokku saada 2,5 miljonit eurot. Ligikaudu miljon sellest kulub arvutite ja muu tehnika soetamiseks ning 1,5 miljonit eurot endise telefonimaja ruumide korrastamiseks ja ühiselamu sisustamiseks.

Sajandi alguses Viru Keemia Grupi avalike suhete juhina töötanud Hirv lausus, et käivitamisraha kokkusaamisel loodetakse nii riigi kui ettevõtjate toetusele. "On selge, et kui seda raha kokku ei saa, siis seda kooli ei tule. Aga meie põhimõte on, et kui see kool Eestisse tuleb, siis ainult Jõhvi, sest siin on seda kõige rohkem vaja," ütles ta.

Hirve sõnul koolis õppemaksu ei ole. Testidega, milles hinnatakse kandidaatide võimeid ja eeldusi selleks tööks, võetakse korraga vastu 150 huvilist. Õppeajaks on kavandatud üks aasta. "See kool ei anna ühtegi diplomit ega sertifikaati. Küll on aga valdav enamik teistes riikides selles õppeasutuses õppinud inimestest saanud hiljem väga hea palgaga töökoha," kinnitas ta, märkides, et inglise keeles toimuv õppeprotsess on väga pingeline ning meenutab mõnes mõttes arvutimängu, kus tuleb pidevalt liikuda keerukamatele tasemetele.

Aastaid suuremas osas kasutuseta olnud Jõhvi endise telefonijaama ostis Elionilt 2014. aastal OÜ Astrec Data, kes kavandas sinna piirkondlikku infotehnoloogia tõmbekeskust.

Dainis Hirv ütles, et Tuleviku Kool saab maja kümneks aastaks rendile. Praegu on tema sõnul seal kasutuses vaid üks korrus, ülejäänutele ongi kavas teha kool ja ühiselamu.

Kuigi tulevase kooli peamiseks sihtrühmaks on kohalikud inimesed, peab Hirv tõenäoliseks, et ligi veerandi õppijatest moodustavad tulevikus välismaalased. "Näiteks avati novembris selline kool ka Helsingis, aga seal ei pakuta majutusvõimalusi. Seetõttu võiks Jõhvi olla Soome noortele sobiv õppimispaik," ütles ta, märkides, et kuigi suurem osa eri riikides School42-s õppijatest on noored, leidub ka täiskasvanuid, kes tahavad ametit vahetada ja on leidnud endale programmeerimises uue kutsumuse.