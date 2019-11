Virumaa eesti hariduse selts küsib keeleõppeks lisaraha

"Meie hinnangul on nendes koolides just eesti keele täiendav õpetamine vene emakeelega õpilastele kriitilise tähtsusega. Kui vene emakeelega noored ei oska piisaval tasemel eesti keelt, pärsib see nende edasijõudmist ka muudes ainetes ning võib viia koolist väljalangemiseni. See takistab omakorda nende lõimumist ning Ida-Virumaal eesti keele riigikeelena kasutamise levikut," ütles Roosileht.