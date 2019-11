Tellijale

Kahe omavalitsuse juhid tulid kokku, et arutada mitmeid ühiseid ja lahendamist vajavaid küsimusi. Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin ütles Põhjarannikule, et eelkõige lepiti kokku kahe linna ühise piiri muutmise ettevalmistamises. Jutt on osaliselt mõlema linna haldusterritooriumil paiknevatest kruntidest.