Viru pataljoni ajalugu sai kaante vahele

Kui paljud Vabadussõjas võidelnud üksused said oma loomise ja lahingulood kaante vahele vahetult pärast Vabadussõja lõppu, siis 4. rahvaväe polk, mis oli Viru jalaväepataljoni eelkäija, pidi oma raamatut ootama seni, kuni nende loomisest möödub 102 ning esimesest lahingust 101 aastat. Nüüd on see viga parandatud: Aimar Kuldvere on kokku pannud 536-leheküljelise rohke pildimaterjaliga raamatu "Viru jalaväepataljon".