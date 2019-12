Ida-Virumaa ühistransporti võivad lisanduda ühtne sõidukaart ja rattalaenutused

Tellijale

Ida-Virumaa omavalitsuste liit kutsub valla- ja linnavalitsusi maakonna ühistranspordi arenguvõimalustele kaasa mõtlema, et nõnda kogunevate ideede ajel asja põhjalikumalt uurida ja sõelale jäävad võimalused järgmise kümnendi arengukavasse kirjutada.

Et omavalitsustes mõtted liikuma lükata, söödeti neile hakatuseks küsimused ette. Millised asulad oleks vaja maakonna ühistranspordivõrguga ühendada, kui tihti võiks buss seal käia ja kus peatuda. Millised on praegu kohalikud bussiliinid ja kuidas neid maakondlikega ühildada. Milliste kaugliinide järele on vajadus, kuidas jõuaksid elanikud paremini rongipeatusteni. Milliseid kergliiklusteid oleks vaja ja kas maakonnas tuleks arendada rattalaenutust. Kuidas saaks soodustada erisuguste transpordiliikide ristkasutust: "Pargi ja reisi" parklad, jalgrattaparklad, rongi-bussi ühispeatused. Kas maakonnas võiks olla ühtne piletisüsteem (sõidukaart ja äpp), mis võimaldaks kasutada nii busse, ronge, taksosid kui ka rattalaenutust.