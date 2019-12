Maaeluministri kandidaat Arvo Aller: "Tahan vähendada bürokraatiat."

Aller, kes on ligemale 18 aastat olnud Ida-Virumaa Talupidajate Liidu tegevjuht, sõnas, et praegu peavad põllumehed raiskama liiga palju aega ja ressursse paberimajandusele ja seda peaks püüdma vähendada. "Aga seejuures peab muidugi vaatama, millised reeglid on ees ja mida on võimalik selles osas muuta ja mida mitte," ütles ta pühapäeval Põhjarannikule.

Aller sõnas, et oma plaanidest räägib ta ajakirjanikele põhjalikumalt esmaspäeval kella 11 paiku pärast kohtumist riigikogu EKRE fraktsiooniga. "Vaatame esmaspäeva hommikul erakonnakaaslastega üle, mis on läinud eelmisel ministril hästi, mida sellest edasi viia ja mida peaks tegema teistmoodi. Mingeid radikaalseid muudatusi mul plaanis ei ole. Hetkel on vaja taastada ministeeriumis töörahu ja hakata edasi minema," sõnas ta.

Ettepaneku kaaluda maaeluministri ametisse asumist sai Aller EKRE juhtidelt eelmisel nädalal pärast riigisekretäri Taimar Peterkopi juhitud komisjoni otsust maaeluminister Mart Järviku tegevuse kohta. "Siis oli õhus, et minister võib vahetusse minna. Võtsin veidi mõtlemisaega, et lähedastega läbi rääkida, kuidas edasi minna," ütles ta.

Pühapäeval perega Jõhvi keskväljakul esimese advendiküünla süütamise tseremoonial olnud Aller rääkis, et nõusoleku andmisel oli tema jaoks määrav võimalus osaleda Eesti maaelu paremuse poole suunamisel. "Tunnen seda valdkonda tänu senisele tööle. Esmajoones tuleb lähtuda koalitsioonilepingust ja viia seda võimalikult hästi ellu," sõnas ta.

Jõhvis elava Alleri sõnul kaalus ta perega eelkõige seda, kuidas sobib talle põhimõtteline elukorralduse muudatus, sest ministri ametis tuleb tunduvalt rohkem pealinas olla.

Aller on küll praegu Jõhvi vallavolikogus opositsioonilise valimisliidu "Jõhvi Eest" liige, ent aktiivses poliitikas tal palju kogemusi pole. Ta loodab, et see ei saa talle võimalikus ministri ametis takistuseks. "Poliitika on kompromisside kunst, eks mul tuleb ka hakata otsima kompromisse ja viia edasi erakonna poliitikat," märkis ta lisades, et püüab nõu ja jõuga ka edaspidi olla abiks Ida-Virumaa Talupidajate Liidule.

Arvo Alleri kohtumine peaminister Jüri Ratasega on plaanis eeloleval neljapäeval.