Tuntud pedagoogikateadlased: "Selline koolijuht nagu Heidi Uustalu on terve varandus meie riigile."

Tallinna ülikooli õppejõud-uurijad, kasvatusteaduse dotsent Tiiu Kuurme ja loovuspsühholoogia dotsent Eda Heinla, märgivad Põhjarannikule saadetud pöördumises, et aasta tagasi uurisid nad Eesti niiöelda õnnelikke koole ja viibisid mitu päeva ka Kiviõli koolis, kus nad vaatlesid tunde, intervjueerisid õpetajaid ja õpilasi, ning viisid õpilaste seas läbi põhjaliku küsitluse nende kooli ja õppimise kohta.

"Tundus uskumatu, et on olemas selliseid toredaid eluterveid koole. Õpetajad ja õpilased väljendasid oma suurt rahulolu ja poolehoidu kooli atmosfääri osas, kirjeldasid detailides koolikultuuri, koolis valitsevaid suhteid, rikkalikku loomingulistest ideedest kantud ürituste aastaringi koolis. On õnneloos neile õpetajatele ja õpilastele, kes saavad olla sellises koolis, tunda end vabalt ja teostada oma loomingulist potentsiaali," kirjutasid nad.

"Protestime direktori vallandamise otsuse vastu, et likvideerida veel üks inimlikkuse oaas riigis ja haridussüsteemis, kus inimsuhetega on lood pigem masendavad kui head, kui vaadelda vaimse tervise statistikat.

Leiame, et iga selline koolijuht on terve varandus meie riigile ja haridussüsteemile, luues elutervet ja head arengukeskkonda kõigile osapooltele. Teame, selliseid juhte on imevähe," märkisid Kuurme ja Heinla lisades, et Eesti peaks hoidma oma häid inimesi, mitte tegema koolidest päevakajaliste poliitiliste kokkupõrgete ohvreid.

Põhjarannik avaldab järgnevalt Tiiu Kuurme ja Eda Heinla pöördumise täies mahus.

Tiiu Kuurme ja Eda Heinla pöördumine

Tänahommikuses Vikerraadios kõlas uudis, et on algatatud Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu vallandamise protsess poliitilise agitatsiooni eest, ning et õpetajaskond korraldab tema kaitseks vallavalitsuse ees piketi.

Oleme Tallinna ülikooli õppejõud-uurijad, kasvatusteaduse dotsent Tiiu Kuurme ja loovuspsühholoogia dotsent Eda Heinla.

Aastajagu tagasi uurisime Eesti nö õnnelikke koole, ja viibisime õige mitu päeva ka Kiviõli koolis, vaadeldes tunde, intervjueerides õpetajaid ja õpilasi, ning viisime läbi põhjaliku küsitluse õpilastele nende kooli ja õppimise kohta.

Tundus uskumatu, et on olemas selliseid toredaid eluterveid koole. Õpetajad ja õpilased väljendasid oma suurt rahulolu ja poolehoidu kooli atmosfääri osas, kirjeldasid detailides koolikultuuri, koolis valitsevaid suhteid, rikkalikku loomingulistest ideedest kantud ürituste aastaringi koolis. On õnneloos neile õpetajatele ja õpilastele, kes saavad olla sellises koolis, tunda end vabalt ja teostada oma loomingulist potentsiaali.

Õhkkonna looja ja õpetajate innustaja on kindlasti direktor, keda kohtab tihti rohketes kooli arendamisega seotud mõttekodades kogu riigi tasandil. Mitte kordagi ei kohanud me koolis oldud päevade jooksul vähimatki märki poliitilisest agitatsioonist.

Tänahommikune uudis jahmatas meid. Protestime direktori vallandamise otsuse vastu, et likvideerida veel üks inimlikkuse oaas riigis ja haridussüsteemis, kus inimsuhetega on lood pigem masendavad kui head, kui vaadelda vaimse tervise statistikat.

Leiame, et iga selline koolijuht on terve varandus meie riigile ja haridussüsteemile, luues elutervet ja head arengukeskkonda kõigile osapooltele. Teame, selliseid juhte on imevähe.

Leiame, et ei ole proportsionaalselt võrreldavad kogu meiegi kogetud rikkalik pedagoogiline arendustegevus ning võimalik poliitilise koega sõnavõtt kuskil, mis kuuldu järgi maksab väärikale andekale juhile koha.

Pealegi pole sellest nö agitatsiooni sisust avalikkust teavitatud. Eesti peaks hoidma oma häid inimesi, mitte tegema koolidest päevakajaliste poliitiliste kokkupõrgete ohvreid. Loodame haritlaste ning uurijatena, et probleem leiab lahenduse, koolijuht saab jätkata ning Kiviõli kooli jäävad endiselt käima need, kes otsivad elavat tõendust, et kool saab olla hea koht inimestele arenguks.

5. detsember 2019.

Kasvatusteaduse dotsent Tiiu Kuurme