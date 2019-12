Keskerakond andis Narva-Jõesuus võimu käest

Veikko Luhalaiule umbusalduse avaldamise poolt hääletas 4. detsembril Narva-Jõesuu volikogu seitsmeteistkümnest liikmest üheksa, selle vastu oli kuus volikogu liiget. Umbusalduse avaldamise põhjuseks toodi see, et pärast seda, kui Luhalaid septembris Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektoriks määrati, ei suuda ta volikogu juhtimisele enam piisavalt pühenduda.

Praegu on Narva-Jõesuu volikogu keskfraktsioonis seitse saadikut, teiste seas Luhalaid. Erakonna liikmeid aga on veelgi vähem.

Tähelepanuväärne on see, et Luhalaiu umbusaldamise avaldusele kirjutas alla ka nende fraktsiooni liige, sotsiaaldemokraat Aare Objartel. "Oleme seisukohal, et Narva-Jõesuu volikogu juhitakse Tallinnas ning volikogu esimehel puudub vaade ja ka huvi kohapeal toimuva vastu. Sellise olukorra jätkumine on Narva-Jõesuu linna arengule kahjulik ja tuleb lõpetada," on kirjas avalduses.