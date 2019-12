Tammiku põhikooli juurde plaanitakse nüüdisaegset staadioni

Tellijale

Detailplaneeringu eskiis on valmis, selle tegi Kohtla-Järve linnavalitsuse tellimusel OÜ Hendrikson & Ko. Kohtla-Järve peaarhitekti Rita Burenkova sõnul alustati Tammiku põhikooli (Puru tee 38) ja kõrvalasuvate garaažide taga paikneva haljasala (Puru tee 41а) territooriumi detailplaneeringu koostamist linnaelanike ettepanekul ning Kohtla-Järve linna arendamise projekti raames. Kõik, mis praegu sellel kohal olemas on − jooksurada, spordimängude väljak ja muud spordielemendid −, eksisteerib alates kooli ehitamisest − peaaegu kolmkümmend aastat − ning vajab juba ammu uuendamist.

"Territoorium veidi suureneb tänavapiiride väikese ümberplaneerimise arvelt ning on kavas kohandada spordiga tegelemiseks, kusjuures mitte ainult Tammiku kooli õpilastele, vaid nõnda, et seda saaksid kasutada ka ümberkaudsete majade elanikud. Kooli juurde on kavas ehitada uus täisväärtuslik kunstkattega staadion, rajada mitmesuguste treeninguseadmete ala ning paigaldada lastele mõeldud mänguelemendid," rääkis Burenkova.