Lüganuse volikogu ei näe vallavalitsuse tagasiastumiseks põhjust

Ehkki volikogu opositsiooni kaheksa liiget, Kiviõli 1. keskkooli vilistlased, õpetajad ja lastevanemad on pöördunud vallavalitsuse poole nõudmisega, et kooli direktori päevapealt ametist vabastanud vallavalitsus, kes seni on keeldunud oma otsust ümber vaatamast, astuks tagasi, ei näe volikogu koalitsioon põhjust selle küsimuse arutamiseks või volikogu erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.