Ida-Viru noori soengumeistreid saatis Peterburis edu

"See on väga hea tulemus," rõhutas noorte juuksurite juhendaja Katrin Veber. "Käime Peterburis mitte ainult oma oskusi proovile panemas, vaid eelkõige teisi vaatamas, et teaks, kuhu edasi liikuda. Mood muutub pidevalt, tekivad uued suunad ja tehnikad, abimaterjalid jne. "Neeva kaldad" on Venemaa ilutööstuse meeldejäävamaid sündmusi, mille toimumise ajal saabub Peterburi osavõtjaid ja külalisi nii Venemaa eri paigust kui ka teistest riikidest. Aastate jooksul on sellest festivalist kujunenud rahvusvahelise tähtsusega sündmus."