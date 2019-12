Kohtla-Nõmme kolme sõbra surma põhjustas terviserike

"Põhjarannik" kirjutas novembri lõpus, et politseil on lahendada paras pähkel seoses Toila vallas Kohtla-Nõmmel aset leidnud kolme mehe surmaga. Lapsepõlvesõbrad tarvitasid pikemat aega alkoholi ning surid kõik ühe nädala jooksul.

"Praeguseks on kohtuarstlike ekspertiisidega kindlaks tehtud, et Kohtla-Nõmme kolme mehe surmapõhjuseks on olnud erinevad terviserikked. Ekspertiis ei tuvastanud, et meeste surmapõhjus oli alkoholi mürgistus," ütles prokuratuuri avalike suhete osakonna pressinõunik Jelena Filippova "Põhjarannikule".