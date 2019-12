VIDEO Lüganuse vallajuhid jäid ametisse, sest opositsioon ei tulnud erakorralisele istungile

Opostsiooni saadikud, kes algatasid 17. detsembril vallavalitsuse ja vallavanema Viktor Rauami ning volikogu esimehe Dmitri Dmitrijevi ja aseesimees Enno Vinni umbusaldamise, Dmitrijevi poolt tänaseks kokkukutsutud erakorralisele istungile kohale ei tulnud.

Opositsiooni kuuluv reformierakondlasest endine Lüganuse vallavanem Andrea Eiche tõdes, et umbusalduse algatajatele ei sobinud istungi toimumine vähem kui nädal pärast umbusaldusavalduste esitamist.

Opositsioonil on 19kohalises Lüganuse volikogus 9 esindajat, umbusalduste läbiminekuks oli vaja saada oma leeri vähemalt üks liige võimuliidust.

"Me olime kindlad, et saame oma kümnenda hääle, aga arvestasime, et see võiks toimuda jaanuari alguses. Täna meil tõesti seda kümnendat häält ei ole," tunnistas Eiche. "Me ei olnud valmis selleks, et meile antakse ainult neli päeva aega töö tegemiseks. Ju nad arvasid ise ka, et rohkem aega meile anda ei tohi. Seetõttu otsustasimegi täna kollegiaalselt, et võtame avaldused tagasi."

Ta lisas, et vastuvõetamatu oli seegi, et volikogu esimees määras erarkorralise istungi toimumisajakas jõulupüha-eelsele päevale, kus osad volikogu liikmed poleks saanud varem tehtud plaanide tõttu nagunii istungile tulla.

Opositsioon arvestas, et kui eelnõud võetakse tagasi ning istungi päevakorda ei jää ühtegi punkti, siis toimub niinimetatud null-volikogu istung, kus hääletamist ei toimu.

Esmaspäeval kell 12 alanud volikogu istungile kogunenud 8 volikogu liiget, peamiselt Keskerakonna ja Isamaa esindajad, võtsid siiski päevakorra läbi ja hääletasid vallajuhtide umbusaldamise vastu.

Dmitrijev sõnas, et sai enne istungilt kaheksalt saadikult avaldused, millega sooviti võtta tagasi tagasi 17. detsembril esitatud umbusaldusavaldused põhjendades seda jõulurahu ja poliitikavaba aastavahetusega. Volikogu esimees viitas istungil kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, mille kohaselt umbusaldusavaldused lülitatakse järgmise istungi päevakorda. "See tähendab, et kõik tänase istungi küsimused on päevakorras," ütles Dmitrijev enne hääletamisi.

Lüganuse vallajuhtidele esitatud umbusaldusavalduste peamine ajend oli Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu põhjendamatu ametist tagandamine ning koolipere ja kogukonnaga mittearvestamine.

Vastavalt seadusele ei saa opositsioon samal põhjusel kolme kuu jooksul vallajuhtidele umbusaldust avaldada.

Andrea Eiche sõnul kavatseb opositsioon siiski aasta alguses taas vallajuhte umbusaldama asuda. "Meil on olemas juba järgmine asi, mille vastu on eksitud. Me anname selle [umbusaldusavalduse] sisse siis, kui meid on juba kindlalt kümme," lubas ta.

Volikogu esimees Dmitri Dmitrijev kutsus volikogu istungi kokku 23. detsembriks, millega sai täidetud volikogu kokkukutsumise minimaalne aeg, kuid jäi pidamata volikogu eestseisuse koosolek, ehkki opositsioon andis kirjalikult märku oma soovist sinna oma eelnõud esitada.

Volikogu liige Risto Lindeberg kinnitas, et soovis esitada oma eelnõud ning võimalus selleks on päev enne eestseisuse istungit. Kuna selle asemel, et tema kirjale vastata, kuulutati välja hoopis uus istung, leiab ta, et sellise teguviisiga on volikogu istungi ettevalmistamisel ja kokkukutsumisel eiratud valla põhimääruses ja volikogu töökorras sätestatud reegleid ning volikogu liikmetelt on võetud õigus aktiivselt volikogu tööst osa võtta ning volikogu liikmeõigusi ja kohustusi täita.