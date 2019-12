Lüganuse vallavalitsus palkas end "massirünnaku" eest kaitsma eksministrite firma

"Ma arvan, et ikka selle suure massirünnaku tõttu," põhjendas Lüganuse abivallavanem Enno Mägar suhtekorralusfirma palkamise vajadust. Küsimusele, kes ründab vallavalitsust, viitas Mägar Facebookis levivatele teadetele.

Millised on suhtekorraldusfirma täpsed ülesanded ja kuipalju tema teenused Lüganuse vallale maksma lähevad, ei osanud Mägar vastata, soovitades küsida seda vallavanem Viktor Rauamilt, kellelt Põhjarannikul esmaspäeva õhtul selgitust saada ei õnnestunud.

Lüganuse vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Viivian Päll kinnitas, et ei oska öelda, miks suhtekorraldusfirma palkamise vajadus tekkis. "Minuni jõudis see alles siis, kui nad olid seda otsustanud. Siis härra Piirimägi [vallavalitsuse haridusnõunik Arne Piirimägi] ütles mulle, et võtsime sellise PR-teenuse," sõnas ta.

Powerhouse´ i looja ja juht on Jüri Ratase eelmise valitsuse riigihalduse minister Janek Mäggi. Hiljuti liitus selle suhtekorraldusfirmaga ka Marko Pomerants, kes on erinevates valitsustes olinud nii sotsiaalminister, siseminister kui keskkonnaminister. Tähelepanuväärne on, et kui Mäggi kuulub Keskerakonda ja Pomerants Isamaasse, siis nende kahe erakonna liit on praegu võimul ka Lüganusel.

Powerhouse´i meeskonnaga hiljuti ühinenud tuntud endine ajakirjanik Andres Reimer saatis esmaspäeval meediakanalitele Lüganuse vallavalitsuse nimel ka esimese pressiteate, mille põhisõnum oli, et Lüganuse vallas jõulupühadeks võimupööret kavandanud opositsioon jättis vallavolikogu istungile tulemata ja volikogu avaldas valla juhtidele hoopis usaldust.

Andres Reimer kinnitas Põhjarannikule, et Powerhouse on asunud Lüganuse vallavalitsusele osutuma suhtekorralduse teenust.

Samas pressiteates sisaldus ka vallavanem Viktor Rauami tsitaat, milles ta palus vabandust osade oma sõnade eest, mida ta on eelnevatel nädaletel öelnud.

"Praeguseks on Kiviõli 1. Keskkooli juhtimist haaranud tüli kõik etapid läbitud ja vallavalitsuse eesmärk on võimalikult kiiresti taastada koolis töörahu," ütles Rauam. "Ka mina ise ei ole pidanud alati vastu emotsionaalsele pingele ning olen oma intervjuudes lausunud sõnu, mille eest tahan paluda vabandust nende inimeste käest, keda need on riivanud."

Sama märkis Rauam, et ei kavatse muuta oma otsust lõpetada Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustaluga töösuhe.

Maalehele antud intervjuu käigus nimetas Rauam Heidi Uustalu eest seisvaid inimesi korduvalt "ajupestuteks".

Lüganuse vallavõimude käitumist on viimastel nädalatel oma juhtkirjades tauninud nii Põhjarannik kui kõik suuremad üleriigilised ajalehed.