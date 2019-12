2019 läheb ajalukku põlevkivielektri stepslitest välja tõmbamise aastana

See graafik, kus elektri tootmine on kujutatud sinise ja tarbimine kollasega, näitab kujukalt, kuidas alates tänavuse aasta veebruarist on Eestis elektri tootmine jäänud kõvast alla elektri tarbimisele.

FOTO: Elering / Matti Kämärä / Kristel Soomets