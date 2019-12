Lüganuse vallavalitsus ostab suhtekorralduse teenust hinnaga 150 eurot tund

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam teatas, et Powerhouse on andnud nõu, kuidas kujunenud olukorras käituda ning kuidas suhelda nii asjaosaliste kui ka avalikkusega. "Võtsime Powerhouse'iga ühendust pärast seda, kui koolijuhi vallandamisega seotud sündmused väljusid normaalsuse piiridest. Tundsime, et vajame abi ja nõu," märkis Rauam, lisades, et otsuse tegi vallavalitsus oma istungil ja leping kehtib alates 10. detsembrist.