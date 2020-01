Tellijale

Narva uueks linnapeaks saab senine abilinnapea Aleksei Jevgrafov, kes tunnistab, et linna suurim probleem on skandaalide tõttu tekkinud usaldamatus. Uus linnapea tõstab alates maikuust ametnike palka, et peatada nende massiline lahkumine linnavalitsusest.