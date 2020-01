Veli Sarv, kes hooldab ja ravib Jõhvi kontserdimaja klavereid, on tuntud oma meisterlikkuse poolest üle maakonna ning tema teenust kasutatakse ka Tartu kontserdimajas.

Jõhvi kontserdimaja aasta lõpetanud Randalude perekontserdi järel kirjutas Kohtla-Järve koolipapa Hendrik Agur arvustuse, kus mainib muu seas, et kontserdimaja Steinway klaver on oma aja ära elanud ja ehkki ta on hääles, ei evi ta enam kõlajõudu.