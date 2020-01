Tellijale

Lüganuse vald sai kuni 200 000 eurot toetust, et ehitada kahe aasta jooksul Kiviõli rongipeatuse juurde uus parkla. See omakorda annab võimaluse ühendada paremini bussi- ja rongiliiklust, sest parklasse on planeeritud ka busside lõpp-peatus Kiviõlis.