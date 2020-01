Narvas Eesti olümpiakoondislase surnuks sõitnud mees läks kauaks vangi

Süüdimõistetud Andrei Kurilot (47) süüdistati selles, et 2018. aasta 17. oktoobril kell 13.20 juhtis ta alkoholijoobes olles autot Mercedes-Benz S500 ning ületas Fama kaubanduskeskuse läheduses sõites lubatud kiirust ja sõitis otsa jalakäijale. Jalakäija − 1959. aastal sündinud Vassili Artamonov − suri saadud vigastustesse sündmuskohal.

Süüdistuses märgiti muu hulgas, et Kurilo lahkus õnnetuspaigalt ega teavitanud juhtunust häirekeskust. Tema auto avastati peagi ning mees peeti kinni.

Riiklik süüdistaja küsis kohtult Andrei Kurilole karistuseks kaheksa aastat vangistust, ent kohtunik määras talle viis aastat, millest kuu aega ja 11 päeva oli süüdlane juba vahi all veetnud.

Andrei Kurilole määratud karistus pole veel jõustunud ning see on võimalik edasi kaevata. Enne vangi minekut jääb süüdimõistetu esialgu vabadusse.

Kohtus kannatanu esindajana sõna võtnud hukkunu õde Natalja Terentjeva ütles Põhjarannikule, et nende eakas ja haige ema, kellele poeg elus suureks toeks oli − nad elasid koos −, on liiklusõnnetuse põhjustanud mehele andestanud.

"Ta [Kurilo] helistas emale, palus vabandust ning maksis ära kõik meie tehtud matuse- ja hauakivi paigaldamise kulud. Ema arvates on ta korralik inimene. Mina temaga päris nõus pole, kuid see on ju siiski mu ema," sõnas Terentjeva.