Kuigi Narva linnavõimu on harjutud pidama kõige rohkem ringkäendusele tuginevaks, väidab võim ise, et kuna volikogus mingit koalitsioonilepingut ei ole, siis ei saagi formaalselt linnas koalitsioonist ja opositsioonist rääkida.

Riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile saadetud kohalike omavalitsuste vastustest nähtub, et mitmetes Ida-Virumaa omavalitsustes on traditsiooniks opositsioonisaadikutega mittearvestamine. Võimulolijad õigustavad sageli oma tegevust sellega, et hoopis opositsioon pole valmis koostööks.