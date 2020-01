Keskallee majade elanike mured saavad murtud

Tellijale

"Nende majade elanikud kannatavad juba ammu, kuna vihmasadude või lume sulamise järel satub vesi nende keldritesse ja trepikodadesse," rääkis Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin. "Põhjus on selles, et Tuuslari tänav paikneb kõrgemal, vesi voolab sealt Keskallee majade juurde ning seetõttu saavad kannatada sealsete majade vundamendid jm. Probleemile hakati lahendust otsima juba ammu, ent palju aega kulus mitmesugustele aruteludele ja kooskõlastustele. Leppisime kokku, et Järve Biopuhastus ehitab tänavu sellele lõigule uue sademeveekanalisatsiooni ning Eesti Gaas vahetab omal kulul välja gaasitorud. Linnavõimud aga hoolitsevad uue teekatte ja valgustuse eest."