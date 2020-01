Maakonnaliinid muutuvad sõitjasõbralikumaks

"Muudatusi tehes püüame üha rohkem arvestada sõitjate tegelike vajadustega," ütles Ida-Viru ühistranspordikeskuse juht Heiki Luts, kes on muu hulgas kõikidel liinidel eri aegadel bussides kaasa sõitnud ja seal inimestega vestelnud.

Pole linnasiseseks sõitmiseks

Numbritele tähed sappa

Jõhvi - Toila - Voka - Jõhvi liinil (nr 106) on Toila alevikus veebruarist alates uus liikumisteekond, Jõhvi - Kohtla-Järve - Kohtla-Nõmme liinil (nr 43) saavad üks hommikune ja üks õhtune buss lisaks tähe C, mis tähendab, et buss sõidab Viru vanglani (või väljub sealsest peatusest).