Ahtme haigla on 40 aasta jooksul ravinud üle poole miljoni patsiendi

"Haiglas on täna kõik vajalik olemas, haigla toimib. Kõige suurem probleem on kaadripuudus," ütles haigla peaarst Georgi Belotserkovski. Ta tõi näiteks, et haigla ligi 78 töötajast on peaaegu pooled töötanud siin rohkem kui 20 aastat, kümnest arstist viis on pensionieas.