VIDEO Jõhvis algas kohtuprotsess arstist opositsiooniliidri ja endise volikogu esimehe üle

Prokurör Kalmer Kask ütles kohtuistungi alguses, et prokuratuuri seisukohalt on käesoleva kriminaalasjaga eesmärk leida vastus küsimusele, kas eesmärk pühitseb abinõu ja kas positiivset kuvandit omavad isikud on käesolevas kriminaalasjas tegelikult tegutsenud omakasu eemärgil.

Süüdistust kaitseb kohtus prokurör Kalmer Kask. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Prokuratuur süüdistab Seppa ja talle kuuluvat osaühingut Corrigot altkäemaksu andmises Neglasonile, kes lepingu alusel Corrigos ekspertarstina töötades oli samal ajal Jõhvi volikogu esimees ning süüdistuse kohaselt pooldas tervisekeskuse rajamist Jõhvi ja hääletas volikogus valla kasutult seisvate ruumide Corrigole rendile andmise poolt. Prokuratuur tõlgendab Neglasoni Corrigolt töötasu saamist seetõttu altkäemaksuna. Samuti puudutab altkäemaksusüüdistus Neglasoni ämma, kes saab Corrigos hooldusteenust: prokuratuuri arvates maksab Neglason teenuse eest teistest soodsamat hinda.

Niina Neglason: "Ma ei oleks kunagi oma elus osanud arvata, et ma võin saada süüdistuse selle eest, et ma tahan töötada."

Keegi süüdiststavatest ennast süüdi ei tunnistanud. Süüdistatavate kaitsjad leidsid, et antud altkäemaksusüüdistuses puudub kuriteokoosseis, kuna altkäemaks eeldab kahepoolset kokkulepet, et üks poole teeb midagi teise kasuks saades selleks mingeid hüvesid. Sellise kokkuleppe olemasolu aga nende kinnitusel prokuratuuri tõendite hulgas pole. "Prokuratuuri süüdistusaktis pole isegi väidetud, et Tiiu Sepp ja Niina Neglason oleksid sõlminud kokkuleppe, rääkimata sellest, millal ja kus see võis aset leida," ütles Tiiu Sepa ja OÜ Corrigo esindaja Jaanus Tehver.

Niina Neglasoni kaitsja Stella Veber ütles, et Neglasonile ei saa süüks panna altkäemaksu eest Jõhvi tervisekeskuse rajamise otsuse läbisurumist, kuna arutelud selle ümber algasid vallas kolm aastat enne seda, kui Neglason Corrigoga töövõime ekspertiiside koostamiseks käsunduslepingu sõlmis ning selle kaasrahastuse otsus valla poolt tehti poolteist aastat enne seda.

Niina Neglason ütles enne istungi algust Põhjarannikule, et teda kasvatatud tööd tegema. "Tööd tuleb teha palju ja kohusetundlikult. Ma ei oleks kunagi oma elus osanud arvata, et ma võin saada süüdistuse selle eest, et ma tahan töötada. Ma olen teinud kohusetundlikult oma tööd nii arstina kui volikogu liikmena. Ma olen töötanud inimeste heaks, ma olen töötanud Jõhvi valla heaks. Ma olen kurb, et selline asi on täna algamas," ütles ta lisades, et tal ei ole end milleski süüdi tunnistada.

Üks oluline aspekt selles loos on, et Neglason teenis töövõime ekspertiise tehes kõigist oma samasuguseid ekspertiise teinud kolleegidest mitu korda rohkem. Tava on selline, et raviasutus, kes hanke korras neid ekspertiise teeb, maksab oma lepingulistele ekspertarstidele iga ekspertiisi pealt kindla summa. Neglason väidab, et tema ongi väga usin, mistõttu suutis ka teistest palju rohkem teha. Teine aspekt on tema sõnul see, et kui tal endal on töövõimeekspertiiside tegemine peamine tegevusala, siis enamik teisi arste teeb seda oma igapäevase erialatöö kõrvalt ning ei soovi ega jõuagi suuremat koormust võtta.