Jõhvi arstide protsess algas: prokuratuur püüab tõendada kohtualuste omakasu

Viru maakohtus teisipäeval alanud niinimetatud arstide protsessil ütles riiklik süüdistaja, et kavatseb kohtus tõendada, et süüdistatavad, kes omavad positiivset kuvandit Jõhvi elu edendamisel, on olnud tegelikult omakasu peal väljas. Advokaatide väitel pole aga prokuratuuril ühtegi reaalset tõendit, mis tõendaks Jõhvi volikogu endise esimehe Niina Neglasoni, OÜ Corrigo ja selle juhi Tiiu Sepa süüd korruptsioonikuritegudes.