Marko Sandre rõõmustab koos Voka kogukonnaga, et paisjärve ujumiskoha väljaarendamine võitis valla kaasavast eelarvest 10 000 eurot. "Praegu on ujumiskoht rohkem talvel kui suvel kasutuses, aga tahaks, et oleks aasta ringi."

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik