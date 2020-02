Oleg Pissarenko leidis taas üles oma võssa heidetud pilli

Oleg Pissarenko ütleb, et kohtus hiljuti ka kultuuriminister Tõnis Lukasega, kes innustas teda Narvas jätkama. "Kui tood näiteks Narvasse artiste, kes Tallinnas mängivad iga päev džässiklubis Philly Joe´s, ja müüd 5euroseid pileteid, siis lõpuks kõik väsivad. Artistid on samad, väikse raha eest sa head artisti ei saa, narvakas endale kallist piletit lubada ei saa. Sestap mõtlesingi hakata korraldama festivali kontserte − "IDeeJazzi" narvakad juba teavad, bränd on tuttav ja tee kolledžisse samuti −, kus hakkavad esinema artistid, kes sobivad festivalile.

Kui riik ja mitu fondi juba kinnitasid, et tegu on hea ideega − "Baltic Suni" puhul mulle ei öeldud, et tegu on hea ideega. Tegelen vahepeal eneseteraapiaga ja käin ujumas ning istun vahel Jaapani-pärases tünnis, mida nimetan tarkusetünniks, kus tulevad head ideed. Seal adusin, et kui ma korra Narvas põrusin, ei tähenda see seda, et pean saba jalge vahel ära jooksma, peitu pugema. Vastupidi − pean oma nõrkused pöörama tugevusteks. Kui mulle on südamelähedane eestlaste ja venelaste vaheliste suhete teema, kultuurivärk ja Narva, siis pean seda lihtsalt senisest targemini edendama," räägib muusik oma vahepealsetest otsingutest ja avastustest.