Kolm Ida-Viru omavalitsust rajavad tasuta interneti leviala

Traadita interneti levialad on paljudes teenindusasutustes, kuid need on sageli lukustatud salasõnade abil. Omavalitsused saavad Euroopa Liidu toel aga rajada tasuta wifi alasid sinna, kuhu kõige tarvilikumaks peavad.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik