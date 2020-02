Vana kasarmu asemele kerkib uus sõdurikodu

Tellijale

Vana kolmekorruseline kasarmuhoone, mis on pärast uute ja moodsate eluruumide valmimist kasutusest peaaegu väljas, lammutatakse järgneva paari kuuga. Vana kasarmuhoone on üks väheseid veel vanast kompleksist pärit hooneid. Teine veel Nõukogude sõjaväe kasutuses olnud kasarmu lammutati juba aastaid tagasi ning selle asemele on kerkinud uued ja moodsad elamispinnad. "Varsti peaks kopp ümber lükkama seinad, mis on näinud paljusid sõduri baaskursusi, nooremallohvitseride kursusi ja erisuguseid kompaniisid. Vana sõdurikodu ning Taani klassi asukohana on siin käinud suur hulk võõraid ja omasid, külalisi ning muidu rahvast, romantikaotsijaid ja üksildasi," kirjutab Viru pataljon oma sotsiaalmeediapostituses.