Eesti ostab sisse juba üle 70 protsendi tarbitavast elektrist

Tellijale

Kui neljapäeval oli Eleringi andmetel Eestis elektri tarbimine pärast keskpäeva olnud üle 1200 MW/h, siis tootmine on püsinud suurusjärgus 300 MW/h ehk neli korda väiksemana. Sellest ligikaudu kolmandik on tulnud tuuleparkidest, teine kolmandik elektri ja soojuse koostootmisjaamadest ning vaid üks kolmandik põlevkivi kasutavatest Narva elektrijaamadest, kus jätkuks võimsust kogu Eesti elektrienergiavajaduse katmiseks, ent kõrge CO2 kvoodi ja madala turuhinna tõttu on enamik energiaplokkidest seisma pandud.