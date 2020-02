Jõhvi vene koolis vabanenud ruume täidab teadus- ja loomemaja

Tellijale

"Algul oli küll kahtlus, kes siia tulevad, aga kui info läks liikuma, tekkis nõudlus," ütles Jõhvi vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö nõunik Maria Laanemäe, lisades, et vene põhikooli eeliseks on nii keskne asukoht kui ka ujula olemasolu, tänu millele on koolimaja hilisõhtuni lahti.