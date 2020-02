Hoonete renoveerimistoetust jätkus Lüganusel mõneks tunniks

Tellijale

Lüganuse valla eramute ja kortermajade renoveerimiseks mõeldud toetuse selleaastane maht on 50 000 eurot. Ehkki programmi kestus on 3. veebruarist kuni 31. oktoobrini, sai toetus otsa juba poole päevaga. "Sellega on nagu eliitkooli saamisega: kes ees, see sees," ütles Lüganuse vallavanem Viktor Rauam, kelle sõnul on juba teist aastat samasugune olukord: programmi avamisest kulub pool päeva ning kogu sinna planeeritud raha saab otsa.