Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejev valiti aasta ajakirjaniku tiitli nominentide hulka

Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejevi puhul märkis žürii, et Põhjarannikus on alati kõik Ida-Virumaa piirkonna teemad kajastatud. Erik Gamzejevi puhul on tegemist ajakirjanikuga, kes on suutnud oma lehe teha suureks, nentis žürii. Erik Gamzejev on tänavu kolme pressipreemia kategooria nominent: venekeelse meedia arvamuse, maakonnalehe uudise ja maakonna olemusloo kategoorias.