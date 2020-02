Vaheajal viirusepiirkondades olnud lapsed jäävad paariks nädalaks koju

Jõhvi vene põhikooli direktor Irina Šulgina sõnas, et täielikku ülevaadet, kus lapsed koolivaheajal puhkasid, praegu ei ole. "Kuid panime kooli stuudiumisse [kooli siseveeb] teate, et vanemad, kes käisid lastega vaheajal selle viiruse riskipiirkondades, annaksid sellest kohe teada ja jälgiksid soovitusi," sõnas ta.

Põhja-Itaalias puhkab Ida-Viru lapsi

Šulgina teab, et vähemalt üks nende kooli õpetaja oli sel nädalal perega Põhja-Itaalias. "Kirjutasin talle, et ta jääks 14 päevaks koju ega tooks ka oma lapsi kooli ning konsulteeriks oma perearstiga. Usume, et temaga on kõik korras, aga praeguses olukorras tasub pigem ettevaatlik olla," sõnas ta, märkides samas, et teadaolevalt käivad nende koolist niinimetatud suusavaheajal välismaal puhkamas vaid üksikud pered.

Üks Jõhvi lapsevanem rääkis, et tema laps on koos isaga praegu Itaalias ja tema teada on seal siit kandist teisigi lapsi. "Sellises olukorras tuleb käituda vastutustundlikult. Seepärast ütlesingi ka lapsele, et ta jääks kaheks nädalaks igaks juhuks isa juurde ja kooli ei läheks. Loodan, et koolid arvestavad oma õppeprotsessi korraldamisel lastega, kes ei saa kaks nädalat kooli tulla," sõnas ta.

Irina Šulgina kinnitas, et ka kodus olevatel lastel on interneti vahendusel võimalik suur osa koolitööst kaasa teha. "Selleks on võimalused olemas ja vajaduse korral kindlasti kasutame neid," sõnas ta.

Koroonaviiruse kahtlus osutus gripiks

Ida-Viru keskhaigla on üks neljast Eesti haiglast, mis on kohandatud koroonaviirusega haigete vastuvõtmiseks. Haigla kommunikatsioonijuht Ülo Veldre ütles, et reede hommikul toodi kiirabiga haiglasse ja paigutati erakorralise meditsiini osakonna (EMO) isolaatorisse koroonaviiruse kahtlusega keskealine Saksamaa meeskodanik, kes oli Eestis olnud kolm päeva. Haiglas tuvastati tal gripp ja tal lubati haiglast lahkuda.

"Terviseameti juhendi kohaselt kasutasid meedikud patsiendiga suhtlemisel isikukaitsevahendeid. Personal tegutses haiglasisese juhendi järgi: kuna patsient ei olnud viimase 14 päeva jooksul koroonaviiruse nakkusohtlikkus piirkonnas viibinud, võeti esmalt analüüsid gripi ja RS-viiruste suhtes," selgitas Veldre.

Tema sõnul on viimastel päevadel EMOsse tulnud mitmeid inimesi, kes on end halvasti tundes soovinud lasta kontrollida, ega nad koroonaviirusesse ole nakatunud. "Selliste kahtluste puhul ei tohiks ise tulla ei EMOsse ega ka mitte perearsti juurde, kuna nii võib tekkida oht viiruse levitamiseks. Helistada tuleks esmalt perearsti nõuandeliinil 1220 või kui kehv seisund süveneb, siis häirekeskusesse numbril 112. Kui vestluse käigus selgub, et inimene on olnud riskipiirkonnas ja tal on viiruse sümptomid, siis toimetatakse ta haiglasse kiirabiga, mille töötajad kasutavad ohutusvahendeid," sõnas ta.

Veldre sõnul on Ida-Viru keskhaiglas olemas samuti spetsiaalsed kaitsevahendid ja isolaatorid, kuhu on võimalik koroonaviiruse kandjad paigutada.

Viiruse riskipiirkonnad olid 27. veebruari seisuga terviseameti teatel Hiina Rahvavabariik ja Põhja-Itaalia (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna ja Piemonte regioonid), Iraan, Jaapan, Singapur ning Lõuna-Korea.