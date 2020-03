Otsuse avalikud üritused ära jätta tegi Narva linnavalitsuse eest valitsus

Kutsusid üles kainele mõistusele

Terviseameti kohtumine omavalitsuste esindajatega

Seejärel toimunud kohtumisel ajakirjanikega selgitas Tomasova, et koroonaviirusesse nakatumise juhtude väljaselgitamiseks rakendatavad meetmed on üsna vähe efektiivsed, mistõttu on eriti oluline haigestumise ennetamine.

Ta oletas − rõhutades samas, et täpsed andmed esialgu puuduvad −, et koroonaviiruse leviku kiirenemisel on hooajaline iseloom. "Aprilliks-maiks peaks haigestumus vähenema. Prognoosima ma seda ei hakka, ent teadlaste sõnul on see võimalik. Pole välistatud, et järgmisel respiratoorsete haiguste leviku hooajal on see viirus meil käsitatav juba sarnaselt gripi, paragripi ja teiste viirustega. Kliinilise pildi ja tüsistuste poolest on koroonaviirus gripiga üsnagi sarnane," märkis Tomasova.