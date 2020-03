Ida-Viru tervishoiuasutused piiravad plaanilist ravi

Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Tartu ülikooli kliinikum andsid eelmisel reedel teada, et piiravad uuest nädalast plaanilist ravitööd. Esmaspäeval tegid samasuguse otsuse ka Ida-Viru keskhaigla ja Narva haigla.

Esialgu kuu lõpuni

Ida-Viru keskhaigla lõpetab plaanilise statsionaarse ravi, sh operatsioonid alates teisipäevast, 17. märtsist ja polikliinikutes plaanilised vastuvõtud alates kolmapäevast, 18. märtsist. Esialgu kehtib katkestus 31. märtsini.

"Võimalikest eranditest, sh eriarstide erakorralistest vastuvõttudest teavitame täiendavalt. Patsientidega, kelle ambulatoorsed vastuvõtud tühistatakse, võetakse ühendust nende edasise ravikorralduse asjus. Haigla jätkab kõikide erakorraliste patsientide vastuvõtmist ja edasilükkamist mittevõimaldavaid protseduure, sh dialüüsi ja onkoloogiliste patsientide keemiaravi," ütles Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonijuht Ülo Veldre.

Ida-Viru keskhaigla on Eestis üks neljast haiglast, mis peab olema valmis koroonaviirusega patsientide vastuvõtuks. Esmaspäeva lõuna seisuga polnud seda vajadust tekkinud. "Valmisolek haigete paigutamiseks haiglasse on olemas ja esimesed voodid on eraldi sissepääsudega tuberkoloosiosakonnas ette valmistatud. Kui hospitaliseerimise vajadus kasvab, korraldatakse haigla töö kriisikava järgi ümber," selgitas Veldre.

Eelmisest nädalast on Ida-Viru keskhaigla labor võimeline COVID-19 testimiseks. Proove võtab kiirabitöötaja patsientide kodudes, neid ei saa anda perearsti juures ega haigla protseduuride toas.

Ehkki Narva haigla ei ole n-ö koroonahaigetega tegelemise eesliinil, piiratakse ravitööd sealgi: alates kolmapäevast plaanilist ambulatoorset ja alates neljapäevast plaanilist statsionaarset ravi. Iga patsiendiga, keda see puudutab, võetakse ühendust.

"Me ei ole nende nelja haigla seas, kes peaksid tegema koroonahaigete esimest hospitaliseerimist. See vajadus tekib meil siis, kui Ida-Viru keskhaiglas kasvab haigete arv väga suureks. Plaanilist ravi ei piira me mitte ainult sellepärast, et valmistuda koroonahaigete vastuvõtuks, vaid eelkõige sellepärast, et vähendada inimeste liikumist ja võimalust kontaktideks seal, kus seda on võimalik teha," selgitas Narva haigla ülemarst Pille Letjuka.

Nii töötajate kui klientide kaitseks

Osaühingu Corrigo tervisekeskus Jõhvis seab teenuste osutamisele piirangud esialgu nädalaks.

"Oleme otsustanud seda teha eeskätt enda töötajate, aga ka klientide kaitseks," ütles Corrigo personalijuht Merle Kaljus. "Perearstid jätkavad vastuvõttu. Jätame tööle valvehambaarsti. Edasi töötab röntgen, mida on perearstidel vaja, samamoodi pole töö katkestamisest teatanud Synlabi labor, aga ambulatoorse vastuvõtu paneme kinni."

Töö katkestamine puudutab näiteks füsioteraapiat, töötervishoidu, nõustamisi. Osa spetsialiste saab riskiperioodil pakkuda teenust videosilla vahendusel, näiteks on võimalik Skype'i teel saada vaimse tervise nõustamist, toitumisnõustamist ning kõneravi.

Corrigo soovitas nõrgema immuunsusega või kroonilisi haigusi põdevatel inimestel perearsti vastuvõtule tulemine asendada virtuaalsel või telefoni teel nõustamisega. Perearsti visiidile lubatakse ainult eelnevalt registreerunud patsiente. Palavikuga saabujaid vastu ei võeta.