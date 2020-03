Ida-Viru turismifirmadel on rasked ajad

Jõhvi turismiagentuuri Lonso kõik töötajad viibivad praegu oma töökohtadel, ent paluvad oma klientidel lähinädalatel pöörduda nende poole kas interneti või telefoni teel.

24 tundi ööpäevas

"Me oleme kättesaadavad 24 tundi ööpäevas," kinnitas Lonso direktor Nadežda Denissova. "Paanikat kellelgi ei ole, meiega saab alati ühendust ning me oleme valmis vastama küsimustele ja aitama inimestel oma reisid ümber broneerida. Õnneks võimaldavad kõik reisikorraldajad, kellega me koostööd teeme, inimestel oma reisid sobivamale ajale ümber broneerida. Raha täies ulatuses tagasi saada muidugi ei õnnestu, kuna reisikorraldajad on hotellide eest juba ära maksnud. Kõik küsimused saavad lahendatud, inimesed suhtuvad tekkinud olukorda mõistvalt ning mingeid pretensioone pole meile kelleltki tulnud."

Kõik need, kes olid endale Lonso kaudu reisi Egiptusesse või Tenerifele broneerinud, naasid Eestisse möödunud nädalal. Denissova sõnul olid nende vastukajad vaid positiivsed. Suur hulk inimesi plaanis puhkama lennata 18.−25. märtsini, ent nüüd tuleb neil oma puhkuseplaanid edasi lükata.

"Praegu viibib üks paar koos väikese lapsega Hurghadas, kuid nemadki peavad kolmapäevaks Eestisse naasma," märkis Denissova. "Me võtsime nendega ühendust. Neil on meeleolu suurepärane ning nad ei tahaks oma reisi katkestada, ent neil tuleb seda siiski teha, kuna hiljem ei õnnestu neil sealt enam tagasi lennata. Ent kahju neil kanda ei tule: reisikorraldaja lubas neile pooleli jäänud puhkuse hüvitada."

Hooaeg tõotas tulla suurepärane

Viru Reiside juht Anatoli Männi sõnas, et kuna bussireisid algavad alles aprillis, siis välismaal neil praegu turiste ei viibi, ent sellest hoolimata kannab nendegi firma suurt kahju.

Koroonaviirus on meile tugeva hoobi andnud. Anatoli Männi

"Hooaeg tõotas tulla suurepärane: ainuüksi kevadvaheajale oli planeeritud kümme reisi Valgevenesse, Tšehhisse, Hollandisse ja mujale. Loodan, et kaks-kolm reisi siiski õnnestub teha, sest soovijaid on. Ent olukord muutub iga päevaga, hoiame toimuval silma peal. Näiteks Tšehhi Balti riikidele esialgu piiri ei sulge. Koroonaviirus on andnud meile tugeva hoobi: Viru Reisides töötab ligi kümme inimest ning meid kõiki toidavad need reisid − talveaeg kulub ettevalmistuste tegemiseks, kevadest sügiseni aga sõidutame aktiivselt oma kliente."

Männi sõnul olid paljud turismigrupid juba komplekteeritud, hotellid broneeritud ja rahagi makstud, aga mitte kõiki tellimusi ei saa tühistada.

"Õnneks suhtub enamik inimesi sellesse mõistvalt ega nõua raha täies ulatuses tagasi. Kuid on ka neid, keda meie kahjumid ei huvita. Kaalume iga tekkinud olukorda individuaalselt ning otsime lahendusvariante."

Narvalased sulgusid kodudesse

Narva firma Meridian Travel juhataja Olga Žukauskiene ütles, et 12 tegevusaasta jooksul on nad üle elanud mitmeid kataklüsme: purskav vulkaan on ära jätnud reise, tekkinud on probleeme partneritest reisikorraldajate pankroti tõttu jne. Ent nii laiaulatuslikku probleemi, nagu on tekitanud koroonaviirus, pole varem olnud.

"On ette tulnud, et oleme pidanud oma rahaga kahjumeid korvama, et klientide usaldust mitte kaotada," rääkis Žukauskiene. "Seekord aga on probleemid liiga mastaapsed ning me loodame väga riigi toetusele, sest kogu turismiäri on tohutut kahju kandnud. Ning kui palju veel kannab! Me otsustasime töötada kodus, dokumente me vastu ei võta ega väljasta, klientidega aga suhtleme pidevalt − töötajatel on telefonid kõnedest punased. Inimesed on mures, ent suhtuvad tekkinud olukorda adekvaatselt ning on nõus oma lennud suvele või tulevasele talvehooajale ümber broneerima. Igal juhul seni pole keegi selle vastu olnud."

Žukauskiene ei osanud täpselt öelda, kui palju Meridian Traveli kliente praegu välismaal viibib − neid on Egiptuses ja Tenerifel palju. Ent kõik nad peavad kolmapäevaks Eestisse naasma − kohalikud reisifirma töötajad peavad nendega ühendust.