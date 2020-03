Kultuuriasutused võtavad paariks nädalaks aja maha

Ida-Virumaa suurima, Narva muuseumi uksed on inimestele suletud. Kõik need, kelle puhul see on võimalik, teevad tööd kodukontoris. Need, kelle töö iseloom seda ei võimalda − näiteks klienditeenindajad ja koristajad −, on kodus ning nende puhul on tegemist palgalise puhkusega. Muuseum teeb kõik selleks, et oma töötajaid haiguse eest kaitsta.

Teevad seda, mis kiirel ajal edasi lükkub

Kas sellega, et muuseum on suletud vähemalt 1. maini, kaasnevad muudatused tööajas, sundpuhkused või koondamised, muuseumi juht Ivo Posti öelda veel ei osanud. "Enne otsuste tegemist ootame paar nädalat," ütles Posti, kelle sõnul ootavad nad ministeeriumidest suuniseid, kuid jälgivad ka Eesti suuremate muuseumide nagu Kumu või ERMi otsuseid.

Ka kontserdimaja on pannud uksed kinni ning suunanud võimalikult paljud inimesed kaugtööle.

"Et üritused ära jäävad, ei tähenda, et tööd ei ole. Eesmärk on leida üritustele uued kuupäevad, on vaja kahe kuu üritused ümber korraldada ja kõike seda koordineerida. Telefonid on topeltpunased − olukord on ju kõigile uus. Kodukontorisse saadame inimesi nii palju kui võimalik, aga korralduslik töö jätkub," ütles kontserdimaja juht Piia Tamm. Tema sõnul teevad nad peagi koosoleku, kus arutatakse kõiki küsimusi, sealhulgas neid, mis puudutavad tööaega ja selle ümberkorraldamist.

Vaba Lava Narva teatrikeskus on samuti oma uksed sulgenud ning majas olnud MTÜ R.A.A.A.M. sellel nädalal esietenduma pidanud lavastuse "Minu Georg Ots" proovid on peatatud. Enne töötajate tööaja kärpimist oodatakse ära kultuuriministeeriumi info, kas ja mis osas saamata tulu kompenseeritakse, tegeldakse organisatsiooni sisulise tööga ning tehakse neid asju, mille tegemist igapäevatöö on edasi lükanud.

Palka ei kärbi

Kohtla-Järve kultuurikeskuse uksed on külastajatele suletud. Administraatorid on tööl ning koristajad küürivad ja desinfitseerivad maja. "Kõik loomingulised töötajad on kodus," ütles kultuurikeskuse direktor Svetlana Korotkova. Tema sõnul mingeid suuri töökorralduslikke otsuseid, mis puudutavad inimeste sissetulekuid, tehtud pole: osa inimesi puhkab järele oma saamata jäänud puhkepäevi, osa saab palgalisele puhkusele ning osa peab tegema kaugtööd − selleks antakse juhised koosolekul. Ka koosolek ei toimu mitte kohapeal, vaid tehniliste lahenduste kaudu inimeste kodudest.