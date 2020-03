Noorte kogunemiste vastu piiratakse kaubanduskeskustes internetti

Samal ajal kui haridusasutused on nakkusohu tõttu suletud ning õpilased üle viidud e-õppele, jälgib politsei tavalisest tähelepanelikumalt neid kohti, kus noored koguneda armastavad.

Rulapargid ja kaubanduskeskused luubi all

"Rulapargid, kiirtoidukohad, pargid, mängu- ja spordiväljakud, aga ka tanklad," loetles Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant kohti, kuhu politseinikud nüüd sagedamini asja teevad, tõkestamaks noorte kogunemisi. Ka kaubanduskeskused on eritähelepanu all. "Teeme tihedat koostööd omavalitsuste ja kaubanduskeskuste omanikega ning sealsete turvateenuse osutajatega. Omavalitsused on kaubanduskeskustega läbi rääkinud, kuidas keskkondlike tegurite kaudu välistada noorte kogunemisi," rääkis Kliimant.

Üks nõks, millega püütakse vähendada noorte kaubanduskeskustesse kogunemise atraktiivsust, on tasuta interneti leviala väljalülitamine seal.

"Kohe, kui eriolukord välja kuulutati, võtsin kontakti Narva suuremate kaubanduskeskustega Astri ja Fama. Seal võeti ära pingid, et noored ei saaks koguneda ja istuda, ning palusime välja lülitada tasuta wifi, mida lapsed kasutavad, kui kaubanduskeskustes kokku saavad," sõnas Narva politseijaoskonna juht Sergei Andrejev. Interneti väljalülitamise ettepaneku on teinud ka Jõhvi politseijaoskond oma teeninduspiirkonnas asuvatele kaubanduskeskustele.

Ajavahemikus 18.-21. märtsini registreeriti Ida prefektuuris 16 teadet alaealiste kogunemiste kohta.

Lisaks sellele, et politsei ise jälgib võimalikke kogunemiskohti, teatavad ka tähelepanelikud inimesed noorte kogunemistest.

Politsei räägib laste ja vanematega

"Sellistel puhkudel läheme kohale ja selgitame noortele eriolukorrast tulenevaid põhimõtteid ja viiruse levikuga seonduvat. Üldjoontes oleme jõudnud nii kaugele, et nad saavad aru ja lähevad laiali," ütles Kliimant. Aga tema sõnul on ka teistsuguseid olukordi, kus noored ütlevad, et nemad ei karda, neid see viirus ei puuduta jne. Ent kui korduvad selgitused ei mõju, võtab politsei ühendust bravuurikamate noorte vanematega, et nad oma lapsega sellel teemal suhtleksid. "Üldiselt on vanemad väga koostöövalmis ja tavaliselt, kui vanem lapsega ühendust võtab, noor teda ka kuulab," rääkis Jõhvi politseijaoskonna juht.

Sergei Andrejevi sõnul jälgib politsei ka näiteks terviseradadel toimuvat.

"Nädalavahetusel oli päikest rohkem ning inimesed tulid välja loodusesse ja terviseradadele perede kaupa. "Äkkeküla terviseradadel oli märkimisväärne rahvahulk. Aga peamine on hoida distantsi, et inimesed ei koguneks suurte hulkadena, kuid parem üldse, kui oleks kodus. Vanemad peaksid ka silma peal hoidma, kus nende lapsed on," rääkis ta.

Üldiselt on vanemad väga koostöövalmis ja tavaliselt, kui vanem lapsega ühendust võtab, noor teda ka kuulab. Andreas Kliimant

Ka Kliimant ütles, et vabas õhus liikumist politsei ei piira ja iseenesest on see hea. Kuid olukorras, kus väikesel territooriumil on suurem hulk rahvast, näiteks poisid mängivad jalgpalli, siis minnakse ja selgitatakse ohte. "Selline vestlus on üldjoontes tulemuslik."