Püssi kiudplaaditehas läheb praeguseks kinni

Koroonaviiruse mõju on põhjustanud kontserni Püssi tehases toodetavate puitkiudplaatide tellimuste olulise vähenemise.

Püssi tehas on spetsialiseerunud õhematele puitkiudplaatidele, mida müüakse peamiselt Lõuna-Euroopa, Lähis-Ida ja Aasia klientidele. "Püssi tehase sulgemine on paljuski seotud sellega, et üks suuremaid tellijaid seal oli üks Portugali ettevõte. Nüüd on Portugal sisuliselt suletud ning meil ei jäänud üle muud, kui võtta vastu kiire otsus tehase sulgemiseks," ütles ettevõtte juhatuse liige Liivo Leismann.

Pärnus asuv Nordic Fibreboardi puitkiudplaaditehas keskendub peamiselt paksemate puitkiudplaatide tootmisele Euroopa põhjaosas asuvatele klientidele ning nende klientide tellimused on seni püsinud stabiilsena. "Püüame osa Püssi tehases alles jäänud tellimustest üle viia Pärnu tehasesse, kuid koroonaviiruse tekitatud ebakindlus muudab tulevase nõudluse prognoosimise üha raskemaks," märkis ettevõte.

Kuna olukord on keeruline, ei oska Leismann ennustada, kas Püssi tehase sulgemine on ajutine või alatine. "Meie suur soov on, et see oleks ainult ajutine, sest nõudlus seal toodetava kauba järele oli tõusuteel ning praegune olukord ei saa ju lõpmatuseni jätkuda," loodab ta, et tehas suudetakse uuesti käima saada.

Püssi tehase toodang moodustas umbes 40 protsenti Nordic Fibreboardi müügist ja annab tööd 34 inimesele.

Kõige keerulisem ongi ettevõtte juhi hinnangul töötajatega, kes tuleb praegu ametist vabastada, kuid kelle väljaõpetamisega on tehas palju vaeva näinud. Kui tehas käivitada, siis on uute inimeste leidmine ja väljaõpetamine kõige suurem katsumus.

Sulgemisele läinud tehas ehitati Püssi 2000. aastate keskel olnud buumiperioodil. Tehase käivitamine jäi aga juba majandussurutise aega, mis tõi kaasa ka selle omaniku, MKT Holdingu pankroti. 2011. aastal sai tehase uueks omanikuks AS Viisnurk. Vahepeal Viisnurgast Skano Fibreboardiks muutunud ettevõte kannab alates eelmise aasta lõpust nime Nordic Fibreboard Ltd.