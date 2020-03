Kalevi tänava kapitaalremondi lõppu tuleb oodata

Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin ütles, et tänavu aasta algul linn küll taotles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt Kalevi tänava rekonstrueerimise teise etapi jaoks toetust, kuid seda kahjuks ei saanud. Ent ta rõhutas, et punkti sellele projektile panna on esialgu vara. "Küsisime hiljuti ministeeriumist taas selle kohta infot ning seega pole välistatud, et mingi raha siiski leitakse. Ootame uudiseid."