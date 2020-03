Koroonaviirusega koos tekkis võimalus toitu koju tellida

Pärast koroonaviiruse puhkemist on mitmed kohalikud tootjad, selle asemel et kliente enda juurde oodata, pakkunud võimalust, et nad toovad inimestele toidu koju. Lüganuse vallas pakub sellist teenust Pagarikoda, kes teeb tellimise peale kooke, maiustusi ja sušit, Alutagusel on veebi kolinud Tagavälja talu, Jõhvis toimetab värskeid saiakesi ja oma poe kraami koju Promenaadi talupood ning Narvas viib kohvik Muna 45 minutiga kohale sooja toidu.

Saavad hirmust üle

Kohviku Muna omanik Riho Leppik tunnistas, et toidu kohaleviimise teenuse põhjus on lihtne: see annab natukenegi rakendust köögile ja töötajatele ning saab teenida veidigi raha olukorras, kus külastajate ja tellimuste arv on muutunud väikeseks.

Kui esimest korda õnnestub, siis saad aru, et see ongi mugav, kiire ning isegi soodsam. Riho Leppik

Nii saabki Muna köögist tellida endale sooja toitu. Leppik tunnistab, et tellimuste arv võiks olla suurem, kuid vähemalt lõuna paiku vurab Muna auto sooja toiduga üsna usinalt mööda linna. Kojutoomisteenust pakutakse ainult linna piires, et vältida olukorda, et tellimisaeg muutub liiga pikaks. Nii suudetakse praegu pärast tellimuse esitamist vähem kui tunni ajaga sõidutada toit inimesele ukse taha.

Turvalisuse tagamiseks müüb Muna just kuuma toitu. Kuum toit pannakse ahjust nõudesse veel enne, kui ta jahtub temperatuurile, mis viiruse ellu jätaks. "Muidugi oleme oma köögis taganud range hügieeni: kokk ja nõudepesija ei vaata isegi üksteise poole ning õhus on kogu aeg desinfitseerimisaine hõngu," ütles ta.

Üks põhjus, miks tellimuste arv pole suur, on Leppiku hinnangul inimeste harjumused ning hirm uute teenuste eest. "Ma isegi kasutasin ühel päeval esimest korda toidukapi teenust ja ikka muretsed, et kuidas see käib ja kas ma petta ei saa. Kui esimest korda õnnestub, siis saad aru, et see ongi mugav, kiire ning isegi soodsam," ütles ta, lisades, et ajutiselt tekkinud olukorrast võiks välja kasvada täiesti uus teenus, mida hakatakse pakkuma ka edaspidi.

Pigem aitamiseks

Promenaadi talupood seevastu on teenuse ellu kutsunud eelkõige selleks, et keerulisel ajal aidata inimestel toitu kätte saada. Koju veetakse kõike, mis poes müügis on, alates vorstidest ja lõpetades oma värskete pagaritoodetega.

Tellimuste hulk pole olnud väga suur, aga see pole poe juhataja sõnul eesmärk omaette. Oluline on see, et neile, kes on karantiinis, toit turvaliselt kohale jõuaks.