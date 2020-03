Lüganuse kontrollib kogunemisi turvafirma abiga

"Alguses mõtlesime kaasata vabatahtlikke, kuid sellega kaasnes palju küsimusi: kust me saame nende isikukaitsevahendid, kuidas tegevust koordineerida, millised on nende vabatahtlike kohustused ja õigused? Leidsime, et ettevõttega on seda kõike lihtsam korraldada," ütles Lüganuse vallavanem Viktor Rauam.

Rauami sõnul on neil kodulehel ka elanikele üleskutse sellistest kogunemistest teada anda ning seda on usinalt kasutatud. "Viimasel ajal on selliseid kõnesid aga vähemaks jäänud, sest inimestele on kohale jõudnud olukorra tõsidus. Samuti on info venekeelsele elanikkonnale ilmselt paremini kättesaadavaks muutunud," rääkis ta, tõdedes, et inimesi on tänaval jäänud palju vähemaks.