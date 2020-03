Koduõppega hädas lastele pakutakse lisatuge

Endjärv tähendas, et praegune aeg on hea mõttemustrite muutumiseks ja õpilaste iseseisvumise harjutamiseks. "Aga kui see kestab kaua, siis arvan, et sellest väsitakse. Nelja seina vahel on keeruline kõigil püsida."

Kui Toila gümnaasiumis uuriti esimese koduõppe nädala järel, kellel on sellega raskusi, oli murelaste hulgas ka venekeelsete perede lapsi.

"Ma ei arva, et vene perede lapsed on eraldi riskigrupp, aga pakkusime siiski Stuudiumis välja, et üks õpetaja on valmis appi tulema õpilastele, kel eestikeelses õppetöös kodus üksi keeruline hakkama saada," rääkis direktor Signe Ilmjärv.

Koolijuhi sõnul on praegu keerulises olukorras pered, kus kasvavad aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsed, kes vajavad ka tunnis rohkem õpetaja tähelepanu.

Hariduslike erivajadustega lastega tegeleb eripedagoog ka koduõppe ajal. "Tal on kokku lepitud oma suhtluskanalid: osa lastega suhtleb telefoni teel, osaga Messengeris, Stuudium peale selle. Eripedagoogi suurim ülesanne on kõik tööjuhised hästi detailselt lahti kirjutada. Need lapsed, kes on eripedagoogiga üks ühele või väikegrupis õppinud, ei häbene ka küsimuste korral tema poole pöörduda."

Ilmjärv julgustab kõiki õpilasi oma küsimustega õpetajate poole pöörduma, et vähendada vanemate koormust. "Esimese koduõppe nädala järel tehtud küsitluse järgi küsivad õpilased pigem vanematelt ja sõpradelt ning alles siis õpetajatelt. Usun, et nüüd pöördutakse julgemalt ka õpetajate poole."

Koduõpe arendab

Ilmjärv arvas, et distantsõpe arendab õpilaste vastutustunnet ja enese juhtimise oskust.

"Need õpilased, kellel see pool on nõrk, jäävad distantsõppega hätta. Kui ei ole õpiharjumusi ega iseseisva töö oskust, on raske võtta vastutust, kui keegi ei ole kogu aeg kõrval ega kontrolli. Osa väiksemate laste tagasisidest tuli välja, et nad ei hakkagi enne tööle, kui ema koju tuleb. Tegelikult saab ka esimese klassi õpilane tähti vihikusse kirjutada, ilma et ema kõrval on. See on ka vanemale õppimise koht, et anda vastutus üle lapsele."

Jõhvi põhikoolis on n-ö koduõppe murelapsi kümmekond. "Eelmisel nädalal hakkas sotsiaalpedagoog aineõpetajatelt uurima, kas mõni laps on kõrvale jäänud − ei saada töid ega osale Skype`i tundides. Püüame nendega järje peale saada," rääkis direktor Liina Mihkelson.

Eraldi lisatuge saavad vajaduse korral ka vene kodukeelega lapsed.