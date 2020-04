Terviseamet soovitab Narva McDonalds´i klientidel jälgida oma tervist

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles Põhjarannikule, et teisipäeval sai ametliku kinnituse esimene koroonasse nakatumise juhtum ka Narvas. Selleks on kesklinnas paikneva kiirtoidurestorani McDonald's töötaja.

Muusikuse sõnul on haigestunu kodusel ravil. Karantiinis on ka tema töökaaslased ja perekonnaliikmed.

Viimasel ajal müüdi McDonald'sis toitu vaid läbi luugi kaasa.

Koduses karantiinis on kuus töötajat

McDonald'sile oli teisipäeva õhtul ligipääs lintidega piiratud. Teenindusluugi aknal oli silt, mis annab teada, et kiirtoidukoht on suletud ja see on kavas taas avada reedel, 3. aprillil.

Terviseameti Narva esinduse inspektor Svetlana Kuznetsova sõnul tegeles nakatunud noormees klientide teenindamisega. "Perearst suunas ta koroonaviiruse testi tegema, kuna tal kerkis palavik 38,5 kraadini ning 28. märtsil oli ka köha. Laboritest kinnitas koroonaviirust," sõnas Kuznetsova.

Enne selgitati välja, et haigestunuga oli kontaktis kuus koos temaga öises vahetuses tööl olnud inimest, ent need andmed võivad veel täieneda.

Esimesed koroonasse nakatunud tuvastati ka Sillamäel ja Püssis Lisaks Narvale dignoositi teisipäeval esimesed koroonaviirusesse nakatumised ka Sillamäel ja Lüganuse valda kuuluvas Püssi linnas. Üks positiivne proov lisandus ka Kohtla-Järvel. Ida-Virumaal oli kolmapäeva hommikuse seisuga koroonaviirus tuvastatud 26 inimesel. Üks nendest, 90aastane mees, suri ööl vastu teisipäeva Ida-Viru Keskhaiglas.

Kuznetsova kinnitas, et kõik kindlaks tehtud inimesed, kellega haigestunu kontaktis oli, saadeti 14päevasesse karantiini ning peavad oma terviseseisundil silma peal hoidma. "Esialgu neid ei testita, kuna neil puuduvad haigussümptomid, aga kui need peaksid tekkima, siis saadetakse nad testima."

"McDonald'si panime me kaheks päevaks kinni, et seal põhjalik desinfektsioon teha. Milline saab olema edasine tegevus, seda vaatame," sõnas Kuznetsova.

Kliendid peavad enesetunnet jälgima

Põhjarannik küsis inspektorilt, kuidas peaksid käituma ja mida tegema viimastel päevadel Narva McDonald'sit külastanud kliendid.

"Esiteks oma tervist jälgima," vastas Svetlana Kuznetsova. "Kui tõuseb palavik, tekib kuiv köha ja hingamine muutub raskendatuks, siis tuleb koju jääda ning oma perearstile helistada."

Ta märkis, et restoranis on olemas kõik vajalikud isikukaitsevahendid ja järgitakse vajalikke tervisenõudeid: inimesed töötavad kinnastes ning teenindajat ja ostjat eraldab kaitseklaas.

Hooldekodus laustestimine

Terviseameti andmetel testiti 31. märtsil ka kõiki Narva hooldekodu kliente. "Testimise tulemusi pole me veel saanud," sõnas Kuznetsova.

"Ühelgi sealsel kliendil ega töötajal koroonakahtlust ei olnud, lihtsalt praegu on hooldusasutuste vastu kõrgendatud tähelepanu," selgitas ta.

Narva sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat rõhutas samuti, et hooldekodus testiti profülaktika eesmärgil ning koroonaviiruse sümptomitega inimesi seal ei ole.

"Eile [31. märtsil] testiti 130 klienti, täna aga läbivad testi ka kõik hooldekoduga seotud töötajad. See on ennetav meede, mida pärast Alutaguse juhtumit rakendavad paljud hooldekodud."

Püüavad säilitada rahu

Stolfat märkis, et maailmas toimuv muudab hooldekodu eakaid kliente nagu kõiki teisigi muidugi ärevaks. Seda enam, et külastused ja pakkide üleandmine on praegu keelatud.

"Me teeme kõik võimaliku selleks, et oma klientidele võimalikult vähe stressi tekitada, ning peame selgitavaid vestlusi. Kohal käisid politsei esindajad ning ma võtsin hooldekodus valjuhääldi kaudu sõna: rääkisin sellest, mis toimub, ning palusin säilitada rahu. Nii et kõik on hästi," sõnas Stolfat.

Samas rõhutas ta, et hooldekodu moodustab vaid väikese osa nende tehtavast sotsiaaltööst. "Me räägime ka koduteenuseid osutavatest töötajatest ning neist, kes veavad laiali 60 portsu sooje lõunaid ning käivad vanurite juures kodus. Samuti puudutab see sotsiaalhooldajaid − me kõik püüame rahu säilitada ja lihtsalt oma tööd teha."