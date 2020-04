Estonia kaevandus seiskus ühel töötajal tuvastatud koroonaviiruse tõttu

Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola rääkis, et Estonia kaevanduses remondi- ja hooldustöid teinud töötaja jäi haiguslehele eelmisel reedel, 27. märtsil. Kuna kodusel ravil olles tõusis tal kehatemperatuur kõrgeks, toimetas kiirabi kolmapäeval ta haiglasse. "Ta on seal praegu ravil, kuid tema seisund ei ole eluohtlik," kinnitas Vainola.

Vainola sõnul on teada, et haigestunud mees käis tööl isikliku sõiduautoga mitte kaevanduse tellitud bussidega. Praeguseks on välja selgitatud, et enne haiguslehele jäämist 27. märtsil, puutus ta töö juures kokku vähemalt 16 kolleegiga. Need inimesed on suunatud testimisele, tulemusi veel teada pole.

Vainola sõnul on maa-alused tööd peatatud esialgu kaheks päevaks. Selle järgnevad kaks puhkepäeva. Selle aja jooksul peaks selguma, kas haigestunuid tuleb juurde või mitte ning tulenevalt sellest järgnevad ka otsused, millal on võimalik tööd jätkata.

Tema sõnul on praegu keeruline öelda, kas tööseisak kestab vaid kaks tööpäeva või olukorra eskaleerumisel kaks nädalat ja rohkemgi. Tulenevalt edasisest olukorrast on Estonia kaevandusel töös mitu plaani. Vainola sõnul on näiteks kaalumisel töö jätkamine osaliselt ühes maa-aluses tiivas.

Et ära hoida viiruse võimalikku levikut, on praegu peatatud põlevkivi kaevandamine ja 800 tööjatat on saadetud koju. Kuid 85 inimest jätkab tööd, et hoida töös pumbajaamu ja ventilatsioonisüsteeme, samuti jätkub töö põlevkivilaos ja selle transportimine.

Vainola sõnul ei mõjuta kaevanduse töö seiskumine lähikuude jooksul mingil moel Eesti elektriga varustamist. Kaevanduse põlevkivilaos on ligikaudu 1,5 miljonit tonni põlevkivi, mis on moodustab ligikaudu kuuendiku kogu eelmise aasta Eesti Energia põlevkivi toodangust.

Lisaks on Eesti Energia mõned kuud tagasi kinnitanud, et elektrijaamade ja õlitehaste juures olevasse suurde lattu on kogunenud ligikaudu neli miljonit tonni põlevkivi, mida on kasutanud põhiliselt vaid õlitehased, sest elektrijaamad on ebasoodsa turuolukorra tõttu sel aastal lühikest aega töötanud.